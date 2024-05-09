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Türkiye
AA 09.05.2024 11:26

Caddeyi trafiğe kapatarak doğum günü kutlayan 3 kişiye para cezası

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, çekici yardımıyla caddeyi trafiğe kapatıp doğum günü kutlaması yapan 3 kişiye 17 bin 834 lira para cezası uygulandı.

Caddeyi trafiğe kapatarak doğum günü kutlayan 3 kişiye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 29 Nisan'da bazı kişilerin doğum günü kutlaması yapmak için Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde çekici yardımıyla yolu kapatarak trafik akışını engellediği görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen araç sürücüsü İ.H.Ş. ile bölgede bulunan U.A. ve S.S'yi yakaladı.

17 bin 834 lira ceza kesildi

Bu kişilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamunun huzurunu bozacak şekilde ve saygısızca davranışlarda bulunmak", "ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak", "taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" gibi maddelerinden 17 bin 834 lira ceza kesildi.

Ayrıca 3 kişi hakkında "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

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