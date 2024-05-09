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Türkiye
AA 09.05.2024 10:05

Pamukkale'de kaybolan turistin cesedi kayalık arazide bulundu

Denizli'de Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolmasının ardından arama kurtarma çalışması başlatılan Polonya uyruklu Maria Latacz'ın cesedi kayalık arazide bulundu.

Pamukkale'de kaybolan turistin cesedi kayalık arazide bulundu

Antalya'dan Pamukkale Ören Yeri'ne dün bir tur şirketiyle gelen 75 yaşındaki Latacz'dan haber alınamaması üzerine AFAD, jandarma ve güvenlik görevlilerinin yürüttüğü çalışmalar Hierapolis Antik Kenti çevresinde yoğunlaştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından en son görüldüğü konum dikkate alınarak yapılan arama çalışmalarında antik kent çevresindeki kayalık arazide Maria Latacz'ın cesedine ulaşıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk bulgularına göre düşme sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Latacz'ın ölümüyle ilgili savcılık incelemesi sürüyor.

Denizli'de dün akşam saatlerinde tur şirketi görevlilerinin Maria Latacz'a ulaşılamadığı bilgisini vermesinin ardından arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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