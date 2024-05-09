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Türkiye
TRT Haber 09.05.2024 08:42

10 ilde "Bozdoğan-36" operasyonu: 72 gözaltı

10 ilde bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-36" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.

10 ilde "Bozdoğan-36" operasyonu: 72 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, terörle mücadele şube müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkari ve Şanlıurfa'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 72 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda şüphelilerin, bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, Nevruz etkinliklerinde ve düzenlenen tanıtım toplantılarında terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüt mensuplarının mezarları başında anma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları, örgütün cezaevi iç koordinasyonu yapılanması içerisinde yer alan kişilere para yardımı yaptıkları, kanunsuz gösterilere katıldıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğunun tespit edildiği bilgisini verdi.

Operasyonlar sonucu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1adet kurusıkıdan çevirme tabanca,
1 adet av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu belirten Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.
 

 

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