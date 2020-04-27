Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mesut Cenan Konal idaresindeki otomobil ile Enis Akboğa yönetimindeki otomobil, Hatipler yol kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Emine Nursel Konal ile Murat Temiz yaralandı.
İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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