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Türkiye
AA 01.09.2023 20:49

Antalya'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Antalya'da 350 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin öncülüğünde Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve diğer birimlerden 350 polisin katılımıyla Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde "Zeytinköy" olarak bilinen bölgeye operasyon düzenlendi.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda diğer ekipler mahallenin giriş ve çıkışları kapattı.

Belirlenen 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda polisler kilitli kapıları koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.

Bazı şüphelilerin evlerinde ise muhtemel polis baskınından önceden haberdar olmak için ev ve bahçelerine güvenlik kameraları kurduğu belirlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 44 kilogram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, silahlara ait şarjör ve fişekler, 3 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

23 kişi gözaltında

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan 747 kişi ve 361 aracın bilgilenin sorgulandığı operasyonda, uyuşturucu operasyonu kapsamı dışında 2 aranan şahıs yakalanırken 67 araca cezai işlem uygulandı.

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