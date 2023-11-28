Antalya'da fırtınanın etkilediği alanlar temizleniyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili'nde ve Kaleiçi Yat Limanı'nda temizlik çalışması başlatıldı.

Ekiplerce, Kaleiçi Yat Limanı'nda dalgalar nedeniyle batan 3 teknenin ve fırtınanın yürüyüş bandında oluşturduğu kirlilik temizlendi.

Teknelerin enkazları vinç ve iş makineleri yardımıyla denizden çıkarıldı, kamyonlara yüklenerek götürüldü.

Konyaaltı Sahili'nde ise bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

Dalgaların etkisiyle çimlerin üzerine yığılan kum ve çakıl taşları arazözler yardımıyla temizlendi.

Dalgaların tahrip ettiği demir korkuluklar tamir edildi ve peyzaj alanları bakıma alındı.