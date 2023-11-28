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Türkiye
AA 28.11.2023 15:22

Antalya'da fırtınanın etkilediği alanlar temizleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesince, kentte hafta sonu etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle kıyı şeridinde oluşan kirlilik ile tekne batıklarının temizlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Antalya'da fırtınanın etkilediği alanlar temizleniyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili'nde ve Kaleiçi Yat Limanı'nda temizlik çalışması başlatıldı.

Ekiplerce, Kaleiçi Yat Limanı'nda dalgalar nedeniyle batan 3 teknenin ve fırtınanın yürüyüş bandında oluşturduğu kirlilik temizlendi.

Antalya'da fırtınanın etkilediği alanlar temizleniyor

Teknelerin enkazları vinç ve iş makineleri yardımıyla denizden çıkarıldı, kamyonlara yüklenerek götürüldü.

Konyaaltı Sahili'nde ise bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

Antalya'da fırtınanın etkilediği alanlar temizleniyor

Dalgaların etkisiyle çimlerin üzerine yığılan kum ve çakıl taşları arazözler yardımıyla temizlendi.

Dalgaların tahrip ettiği demir korkuluklar tamir edildi ve peyzaj alanları bakıma alındı.

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