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Türkiye
AA 06.11.2023 17:38

Antalya'da doktor hasta yakını tarafından darbedildi

Antalya'da hasta yakını tarafından darbedilen kadın doktora 10 gün iş göremez raporu verildi.

Antalya'da doktor hasta yakını tarafından darbedildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Alınan bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çocuk acil servisinde görev yapan doktor G.Y. muayene ettiği bebeğin annesi tarafından henüz belirlenemeyen nedenle darbedildi.

Güvenlik görevlileri tarafından hasta yakını servisten uzaklaştırıldı. Yaralı doktora, meslektaşlarının yaptığı tedavinin ardından 10 gün iş göremez raporu verildi.

Doktorun şikayeti üzerine hasta yakını, polis merkezine götürüldü.

Bazı sivil toplum kuruluşları yaptıkları açıklamalarla, doktorun darbedilmesini kınadı.

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