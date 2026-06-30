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Türkiye
AA 30.06.2026 04:18

Antalya'da depo olarak kullanılan serada yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde depo olarak kullanılan serada çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Antalya'da depo olarak kullanılan serada yangın

Aşağı Işıklar Mahallesi Kaplan Koyağı mevkisinde, depo olarak kullanılan bir muz serasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İçerisinde motosiklet yedek parçaları ve yakıt bulunan seradaki alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi.

Yanıcı maddelerin etkisiyle müdahalenin güçleştiği yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarının ardından sera ve içerisindeki malzemelerin tamamen yandığı ve maddi zarar oluştuğu görüldü.

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