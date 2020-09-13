Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da bir teknede 120 sığınmacı yakalandı
Antalya'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan teknede, yaşa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan çoğu Suriye uyruklu 120 sığınmacı olduğu belirlendi.
Alanya açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, "Yaman 2014" isimli teknede kalabalık bir grubun olduğunu tespit etti.
Durdurulan teknede yaşa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan çoğu Suriye uyruklu 120 sığınmacı olduğu belirlendi.
Alanya Limanı'na getirilen tekneden indirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Sığınmacıların yakalandığı tekne ise yediemine çekildi.
Etiketler: antalya Sahil güvenlik sığınmacıSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 13:07
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