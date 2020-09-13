Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Kars'ta 8, Erzurum ve Ağrı'da 10, Iğdır'da 15, Erzincan'da 16 ve Tunceli 18 derece kaydedildi.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 37, Iğdır ve Erzincan'da 34, Ağrı'da 31, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 29 derece olması bekleniyor.