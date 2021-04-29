Akçaalan Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki köpeğe kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş edildi. Yaralanan köpek, veteriner hekime götürülerek tedaviye alındı.

Ateş etme anı kamerada

Köpeğe ateş edildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis merkezine giderek şikayetçi olan köpeğin sahibi Teslime Sarı,tanımadığı 2 kişinin akşam saatlerinde bıçakla "Cesur" adındaki köpeğinin yanına geldiğini, duruma müdahale etmek için kendisinin de köpeğin yanına gittiğini söyledi.

"Tabanca ile 3-4 el ateş ettiler"

Tepki göstermesi üzerine söz konusu 2 kişinin kendisine hakaret edip, ayrıldığını anlatan Sarı, "Yaklaşık 30 dakika sonra da aynı kişiler araçla tekrar evimizin önüne geldiler, araçlarından inmeden köpeğime tabanca ile 3-4 el ateş ettiler. Köpeğimin yanına gittiğimde ise yaralı olduğunu gördüm. Emniyet ekiplerine haber verdik ve köpeğimi hemen veterinere götürdük" dedi.

Köpeğin tedavisini yapan veteriner Faruk Oğan da köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.