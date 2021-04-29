Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polis baskınından kaçmak isteyen kişi foseptiğe düştü
Konya'da salgın tedbirleri kapsamında polis ekipleri ihbar üzerine bir kafeye baskın yaptı. Bu sırada içeride bulunanlardan biri kaçmaya çalışırken foseptiğe düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Salgın tedbirleri kapsamında kapanması gereken bir kafenin açık olduğu ihbarını alan emniyet ekipleri kafeye gitti.
Burada nargile içip maç izleyen 4 kişiye para cezası uygulandı.
Ekipler iş yerinden ayrılmak üzereyken zemin kattaki foseptikte birisinin olduğunu tespit etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 metrelik suyun olduğu çukurdan 33 yaşındaki hemşire Tevfik Sevi'nin cansız bedenini çıkardı.
Genç adamın polis baskını sırasında kaçmaya çalışırken çukura düştüğü belirlendi.
Sevi'nin cenazesi morga kaldırıldı. İş yerinin daha önce de mühürlendiği ortaya çıktı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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