Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.02'de merkez üssü Akdeniz'in Antalya açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 31,89 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 3,85 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#DEPREM: Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 11.02'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) August 7, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbar yapılmadı.
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