Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 11:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yaşlı kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini telefonda dile getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşlı bir kadınla telefonda görüntülü görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini dile getiren kadın, "Allah seni başımızdan eksik etmesin" sözleriyle dua etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan genç ve babaannesiyle görüntülü konuştu. Erdoğan'ı görünce büyük mutluluk yaşayan yaşlı kadın, "Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti.
Kocaeli'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük'te yaşayan ve kendisiyle aynı adı soyadı taşıyan 24 yaşındaki genç ile 85 yaşındaki babaannesiyle görüntülü konuştu.
Erdoğan'a "Seni bekledim" diye seslenen yaşlı kadın, "Çok şükür Allah'ıma. Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti.
Etiketler: Kocaeli Recep Tayyip Erdoğan
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