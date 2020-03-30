Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı ihbarı üzerine Hacıobası mevkisinde durdurdukları bir minibüste arama yaptı.
Aramada, 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt, 1200 litre kapasiteli 3 plastik yer üstü tankı ile 50 litre kapasiteli 5 bidon ele geçirildi.
Olayla ilgili B.C. gözaltına alındı.
Etiketler: Manavgat kaçak akaryakıt antalya akaryakıtSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 21:34
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