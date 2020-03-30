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Hatay'da bazı caddeler araç ulaşımına kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, Hatay'da bazı cadde ve bulvarlar araç ulaşımına geçici olarak kapatıldı.
Hatay'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile ilgili tedbirlerin alınmasına devam ediliyor.
Emniyet güçleri, İskenderun, Payas, Kırıkhan, Hassa, Yayladağı ve Dörtyol ilçelerinde şehir merkezlerine giden cadde ve bulvarda önlem aldı.
Duba ve bariyerlerle yolları araç geçişine kapatan ekipler, vatandaşları farklı caddelere yönlendirdi.
Uygulamanın İl Pandemi Kurulu Koordinasyon Toplantısı kararıyla alındığı öğrenildi.
Etiketler: sokak koronavirüs hatay covid-19 caddeSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 19:28
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