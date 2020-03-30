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ABD'den gelen 210 kişi Manisa'da karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'den gelen 210 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisa'da boşaltılan öğrenci yurdunda karantina altına alındı.
ABD'den gelen, içinde Türklerin bulunduğu 210 kişinin olduğu uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.
Kafile, havalimanında yapılan pasaport kontrolünün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından ayrıldı.
Otobüsleri kullanan şoförler koruyucu giysi giyerken kafilenin karayoluyla Manisa'ya götürülmesi sırasında polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.
Karantinaya alınan Türkler, Manisa'da Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarına götürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilenler, 14 gün karantinada kalacak.
Etiketler: koronavirüs karantina covid-19 salgın pandemiSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 20:48
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