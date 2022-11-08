Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 2 kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya'nın Finike ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
M.K'nin (43) kullandığı 07 ATZ 991 plakalı kamyonet, Hasyurt Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda B.Y. (18) idaresindeki 35 HLJ 42 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücülerden B.Y. yaşamını yitirdi, T.K, C.T. ve M.K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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