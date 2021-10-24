Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, parada ve resmi belgede sahtecilik, mühür bozma, hırsızlık yapmak dahil 11 suç kaydı bulunan ve hakkında 16 yıl 8 ay 75 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.Y'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
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