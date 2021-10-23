Yeşilova-Burdur kara yolu Harmanlı köyü kavşağında 3 aracın karıştığı kazada ölü sayısı 5'e çıktı.

Kazanın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ağır yaralı Yağmur ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan babası Bayram Baş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde dün Ahmet Aydoğan'ın kullandığı kamyon, önce Yusuf Akın idaresindeki römorklu traktörle çarpışmış, karşı şeride geçen araç, Şenol Özalp'in kullandığı otomobile çarpmıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Özalp, yanındaki yolculardan Günaydın Cirit Baş ile 6 yaşındaki oğlu Mehmet Emir Baş kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Baba Bayram ile kızı Yağmur Baş ağır yaralanmış, traktör ve kamyon sürücüleri gözaltına alınmıştı.