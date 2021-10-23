Saray Mahallesi Sokullu Caddesi'nde bulunan 30 katlı bir plazada dış cephe temizliğini yapan işçileri taşıyan vinç henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

İşçiler, binanın 24. katında duran sepette mahsur kalırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarındaki merdivenlerin yetersiz kalması üzerine ekipler binanın çatısına kurdukları bir mekanizmayla işçilerin bulunduğu sepeti yukarı çekti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bulundukları kattan kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarma çalışmalarını izleyen işçilerin yakınları, itfaiyeye teşekkür etti.