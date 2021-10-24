Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yola dökülen salçalar kazaya neden oldu: 1 ölü, 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de 18 aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Balıkesir-Bursa Kara Yolu 15. kilometresi Yeniköy mevkiinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen salça yüklü tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.
Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü.
Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürüyor. Ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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