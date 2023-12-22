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Türkiye
AA 22.12.2023 00:39

Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, Alacabel mevkisinde etkili olan kar nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı.

Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı
[Fotograf: AA]

Kuvvetli rüzgar ve sağanağın yaşandığı Antalya'da, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

Akseki Bölge Trafik ekiplerince denetimlerin sürdüğü Antalya-Konya kara yolunun Akseki ve Seydişehir arasında kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde, etkili olan kar nedeniyle tır ve kamyonların yanı sıra kar lastiği ya da zincir bulunmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince süren kar temizleme çalışmasının ve karın etkisini azaltmasının ardından yolun tekrar tır ve kamyon geçişlerine açılacağı öğrenildi.

Öte yandan, kar nedeniyle yolda kalan bazı araçlar da çekicilerle bulundukları yerlerden alındı.

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