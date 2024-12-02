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Türkiye
TRT Haber 02.12.2024 12:07

Antalya için "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Antalya için "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

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Kuvvetli yağışların, yarın gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen kent geneli için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 

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