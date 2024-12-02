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Türkiye
AA 02.12.2024 11:58

YHT, Şebiarus törenlerine yoğun ilgi nedeniyle ek sefer koydu

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne yoğun ilgi dolayısıyla ilave YHT seferleri planladığını belirterek, "Ankara-Konya-Ankara hattında düzenlenecek ek YHT seferleri, 17 Aralık'ta Ankara'dan saat 14.30'da hareket edecek, Konya'dan saat 23.10'da dönüş sağlayacak" dedi.

YHT, Şebiarus törenlerine yoğun ilgi nedeniyle ek sefer koydu

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Şebiarus törenlerinin, medeniyetin manevi değerlerini yaşatma ve gelecek nesillere aktarma açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu dönemde YHT'lerde yoğunluğun arttığına dikkati çeken Yalçın, "Şebiarus törenlerine yoğun ilgi nedeniyle TCDD Taşımacılık, yolcularımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilave YHT seferleri planladı. Ankara-Konya-Ankara hattında düzenlenecek ek YHT seferleri, 17 Aralık'ta Ankara'dan saat 14.30'da hareket edecek, Konya'dan saat 23.10'da dönüş sağlayacak. İlave seferlerle, törenlere katılmak isteyen vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir yolculuk yapması hedefleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, yolculara en kaliteli hizmeti sunarak güvenli, hızlı ve konforlu seyahat etmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Ankara-Konya hattına 822 ilave koltuk

Ankara'dan saat 14.30'da kalkacak trenin 16.16'da Konya'ya varacağını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Törenlerin ardından Konya'dan 23.10'da kalkacak tren Ankara'ya 00.55'de ulaşacak. Yoğun yolcu talebinin olduğu Ankara-Konya güzergahında her yıl yüz binlerin katıldığı bu manevi yolculuğa destek olmak amacıyla yaptığımız ek seferle 822 ilave koltuk sağlıyoruz. TCDD Taşımacılık olarak, halkımızın kültürel ve manevi değerlere ulaşımını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yalçın, yoğun talep gören seferler için bilet satışlarının TCDD Taşımacılık internet sitesi, mobil uygulaması ve satış noktalarından yapıldığını belirterek, vatandaşların ek seferlerle daha fazla yolculuk seçeneğine sahip olacağını ve etkinliğe katılımın kolaylaşacağını aktardı.

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Ankara Konya Mevlana Şeb-i Arus YHT
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