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Türkiye
TRT Haber 20.12.2024 14:02

Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısı

Antalya'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle yerel kuvvetli, Alanya ve Gündoğmuş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Manavgat ve Serik ilçelerinin iç kesimleri ile İbradı, Akseki, Kaş ve Demre ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

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Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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