Haber Giriş: Kaynak: AA
Annesiz kalan yavru kurtlara Mehmetçik şefkati
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da jandarma personeli, dağlık alanda devriye gezerken bulduğu kurt yavrularına sahip çıktı. Bölgeyi iki gün boyunca gözetleyen jandarma, anne kurt dönmeyince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar'a bildirdi.
Karaçomak köyü yakınlarındaki Zor Dağları'nda devriye görevi yürüten Taşlıca Jandarma Komutanlığı ekibi, anneleri olmayan 7 kurt yavrusuna rastladı.
Askerler, uzun süredir aç oldukları ve halsiz düştükleri belirlenen yavruları alıp elleriyle yemek verdi.
Jandarma ekibi, daha sonra karakola götürdükleri yavruların bakımlarını yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Kurt yavrularının annesinin geri dönme ihtimaline karşı bölgeyi iki gün boyunca gözetleyen jandarma, anne kurt dönmeyince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü'ne bildirdi.
Karakola gelen DKMP ekibi, kurt yavrularını alıp Kars Kafkas Üniversitesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderdi.
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