İzmir Ödemiş'te Sanayi Sitesi'ndeki Murat Kırbıyık'a ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri, hızla büyüyen yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu, 3 traktör kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

Kırbıyık'ın komşularından Kaya Saygılı, iş yerinde çalıştığı sırada alevleri gördüğünü belirtti.

Yangının bir anda büyüdüğünü kaydeden Saygılı, "Boya malzemeleri ve 3 traktörün yandığını gördük. Büyük bir facia atlattık" dedi.