Haber Giriş: Kaynak: DHA
Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Kayseri'de freni boşalan kamyon, önce bir iş yerine, ardından 6 araç ile yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kayseri'de meydana gelen kazada, freni boşalan hafriyat kamyonu kontrolden çıktı.
Kent merkezine giden Kadir Çolak yönetimindeki kamyon, önce yol kenarındaki iş yerinin duvarına çarptı. Daha sonra yola savrulan kamyon, seyir halindeki 4 otomobil ile yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Ardından park halindeki kamyonet ve motosiklete çarptı, en son bahçe duvarına çarparak durdu.
[Fotoğraf: DHA]
Yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kamyon şoförü, anne ve kızı ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: hisarcık mahallesi kaza freni boşalan kamyonSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 17:38
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