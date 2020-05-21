Kayseri'de meydana gelen kazada, freni boşalan hafriyat kamyonu kontrolden çıktı.

Kent merkezine giden Kadir Çolak yönetimindeki kamyon, önce yol kenarındaki iş yerinin duvarına çarptı. Daha sonra yola savrulan kamyon, seyir halindeki 4 otomobil ile yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Ardından park halindeki kamyonet ve motosiklete çarptı, en son bahçe duvarına çarparak durdu.

[Fotoğraf: DHA]

Yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kamyon şoförü, anne ve kızı ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.