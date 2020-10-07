Kaza, Erzincan Nerim Tombul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir seyreden otomobil, oğluyla beraber yürüyen kadına çarptı. Yere düşen kadın yaralandı.

Annesine çarpan sürücüye saldırdı

Kazanın ardından olay yerine ambulans beklenirken, yaralı kadının oğlu annesine çarpan sürücüye tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşlar sürücüye saldıran genci engellemekte yetersiz kaldı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan genci güçlükle yatıştırdı.

Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Darbedilen sürücü şikayetçi olmadı

Olay yerinde kısa süreliğine gözaltına alınan genç, darp edilen sürücünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Darp sonrası kafasından yaralanan sürücü de kazayla ilgili ifade verdikten sonra tedavi olmak için hastaneye gitti.

Gencin sürücüsü darp ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.