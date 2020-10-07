Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
Yozgat'ta yük trenleri çarpıştı: 2 makinist yaralandı
Yozgat'ta 2 yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ankara'dan Kayseri yönüne giden yük treni, Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasındaki Karaosmanoğlu köyü mevkiinde, hattında yanan kırmızı ışıkta bekleyen yakıt taşıyan yük trenine arkadan çarptı.
Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 makinist yaralandı. pic.twitter.com/sKrmiKdv3o— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2020
Kazada trenin makinistleri Bekir D. ve İlhan E. yaralandı.
Çarpmanın şiddetiyle lokomotifte sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: yük treni yozgat son dakika kazaSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 19:21
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