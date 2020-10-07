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Koronavirüsü atlatan doktorun şüpheli ölümü
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Uzman Doktor Ahmet Akbaş atlattığı koronavirüsün ardından aniden rahatsızlandı ve hayatını kaybetti.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Ahmet Akbaş yakalandığı koronavirüsü hastalığını hafif belirtilerle atlatmış, 14 günlük izolasyon sürecini de tamamlamıştı.
Yeniden görevinin başına dönen 30 yaşındaki Akbaş, dün akşam saatlerinde aniden yaşamını yitirdi.
İstanbul Tabip Odası, genç doktorun koronavirüse bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.
Başka bir rahatsızlığı bulunmadığı öğrenilen Akbaş'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.
Etiketler: koronavirüs Beyin Ve Sinir Cerrahisi ahmet akbaşSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 15:58
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