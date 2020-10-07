Sosyal mesafe ihlal edildiğinde, titreşimle sahibini uyaran dijital saat, Bursa'daki bir özel okulda geliştirildi. Saatin yazılımına Bursa Teknik Üniversitesi de destek sağladı.

Akıllı saat, okuldakilere ücretsiz dağıtılıyor. İlkokul birinci sınıf öğrencileri kullanmaya başladı.

Saatin yüzde yüz yerli yazılımla üretildiğini söyleyen Okul Müdürü Nebi Taşçı, "Çocuklarımızın bu yaş grubunun mesafeyi çok sık ihlal ettiklerini gördük. Buna bir çözüm bulmak amacıyla yazılımcı arkadaşların da desteğiyle çocuklarda kullanılan akıllı saatleri biz ürettik." dedi.

Saatler, pazartesi yüz yüze eğitime başlayacak üst sınıflara da dağıtılacak.