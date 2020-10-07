Haber Giriş: Kaynak: AA
Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı
Eskişehir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 7 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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