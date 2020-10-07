Olay, 5 Ekim Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 464. sokakta meydana geldi.

Pazartesi günü kurulan pazar yerindeki esnafın bir kısmı sokak başındaki börekçide oturarak pazar yeri konusunda konuşmaya başladı. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine kavga çıktı.

Taraflardan biri tartıştığı kişiye doğru hamle yapınca karşı tarafta yumrukla karşılık verdi. Çevredekilerin de katılmasıyla birlikte kavga büyüdü.

Yumruklu, tekmeli kavgada sandalyeler havada uçuştu. Pazar yerinde bulunan zabıta ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Kavga sırasında bir kişi kafasına aldığı levye darbesi ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf ambulans ile hastaneye kaldırılırken kavgaya karışanlardan 1 kişi gözaltına alındı.

Kavga anı kamerada

Kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, börekçide tartışan kişiler arasında tartışma yaşanıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerini yumrukluyor.