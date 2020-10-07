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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu A.H, Y.S. ve M.D'nin terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri bilgisini aldı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatan ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakaladı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Kahramanmaraş deaş operasyonuSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 14:51
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