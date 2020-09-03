1.5 yaşındaki bebeği annesi, bir akrabasıyla birlikte kapısı kilitli otomobilde yalnız bıraktı.

Anne, muayene olmak için beraberindeki akrabasıyla birlikte yolun karşısında bulunan Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'ne gitti. Ancak bebek korkuyla ağlamaya başladı.

Bebeği fark eden vatandaşlar, otomobilin camını açmaya çalıştı. Yaklaşık 30 dakika sonunda otomobilin arka kapısının camı açıldı. Sıcak hava nedeniyle aşırı terlediği görülen ve sürekli ağlayan bebeği, vatandaşlar su içirip, yüzünü yıkayarak sakinleştirmeye çalıştı.

Daha sonra gelen ve çocuğun akrabası olduğunu söyleyen bir kişi, bebeği alıp, hastanedeki annesinin yanına götürdü.

Çocuğu kurtaran vatandaşlardan Umut Satı, eşiyle hastaneye giderken ağlama sesini duyup, duruma müdahale ettiklerini anlattı.