Kızılcahamam ilçe sınırında bulunan ve Kurtboğazı’nı besleyen Mera Çayı’na atık döküldüğüne dair bölge halkı tarafından jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Kimyasal madde dökülen bölgede bazı balık ölümlerine de rastlandı.

İhbarın ardından bölgeye ASKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler Mera Çayı’nda bulunan ve DSİ’nin suyun debisini ölçmek için dere üzerine inşa ettiği sediment tutucu yükseltide atıkların önemli bir kısmının biriktiğini tespit etti.

Bu atıkların temizlenmesi ve çekilmesi için bölgeye çok sayıda vidanjör sevki yapıldı.

Atıkların Kurtboğazı’na karışması konusundaki durum tespiti için ASKİ ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından numune ve analiz çalışmaları başlatıldı.

Belediyeden açıklama: Endişe edilecek bir durum söz konusu değil

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şebeke suyunun temizliği konusunda endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kızılcahamam ilçe sınırında bulunan ve Kurtboğazı'nı besleyen Mera Çayı'na atık döküldüğüne dair ihbarlar üzerine bölgeye ekipler sevk edildiği ve çalışmalarına başlandığı belirtildi.

İlk bilgilere göre, madeni yağ ve atık yağ geri kazanım tesislerinden çıkan tehlikeli atıkların Mera Çayı'na döküldüğünün belirlendiği aktarılan açıklamada, "ASKİ ekiplerimiz, Mera Çayı'nda bulunan ve DSİ'nin suyun debisini ölçmek için dere üzerine inşa ettiği sediment tutucu yükseltide atıkların önemli bir kısmının biriktiğini tespit etmiştir. Bu atıkların temizlenmesi ve çekilmesi için bölgeye çok sayıda vidanjör sevki yapılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Atıkların Kurtboğazı'na karışması konusundaki durum tespiti için ASKİ ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından numune ve analiz çalışmaları yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer yandan, mevzuat kapsamında yetki almış bir kuruluş bölgeye davet edilmiştir. Bu kuruluş, vidanjörlerin çekim yaptığı alan dışındaki atıkları da teknik-bilimsel yöntemlerle bertaraf etme çalışmalarına başlamıştır. İvedik içme suyu arıtma tesisimizde toplam organik karbonu gören ve online olarak ölçüm yapan sistem mevcuttur. Su ile gelen maddenin niteliği ne olursa olsun anlık arıtma yapılabilmektedir. Dolayısıyla şu anda Ankara'nın şebeke suyunun temizliği konusunda endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. ASKİ ekiplerimiz, atıkların Kurtboğazı'na ulaşmaması için yoğun bir mesai ile çalışmalarına devam etmektedir. Süreç hakkındaki tüm gelişmeler şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."