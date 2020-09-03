Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde deniz suyu, öğle saatlerinden itibaren yeşil renge döndü. Sahilde denize girip güneşlenen tatilciler yeşil renkli suyu görünce korkuya kapıldı.

Yoğun şekilde yeşermenin ve sararmanın olduğu kıyı bölgelerinde renk yoğunluğu zaman zaman arttı. Vatandaşlar, yeşermenin tur teknelerinin sintine atığı bırakmasından kaynaklandığını iddia etti.

Ama durum çok farklıydı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sudaki yeşermenin fitoplankton çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.

Prof. Dr. Gökoğlu, "Bunlar çok küçük canlılardır, besin zincirinin en alt halkasıdır. Su sıcaklığı uygunsa bunlar çok hızlı bir şekilde çoğalır ve rengi değiştirir" dedi.

"Korkacak bir durum yok"

İnsan sağlığını tehdit edecek bir durum olmadığını, olsaydı bölgede çok fazla balık ölümü görülmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Korkacak bir durum yok, biz yıllardır Konyaaltı'nda dalış yapıyoruz, bu dalışlarımızda zaman zaman bu durumla karşılaşıyoruz." diye konuştu.