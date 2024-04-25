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Türkiye
DHA 25.04.2024 00:12

Anne ve iki çocuğu dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde anne ve iki çocuğu, park halindeyken geriye hareket eden dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi, Mehmet Ali Altın Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde park halindeki dolmuş, geriye doğru hareket etti. Eşi markette alışveriş yaparken 2 çocuğuyla dışarıda bekleyen Ebru Çardak, dolmuşun üzerlerine doğru geldiğini görünce büyük panik yaşadı.

Çardak, 10 yaşındaki kızına kaçmasını söylerken, 2,5 yaşındaki oğlunu da kucaklayıp kaçtı. Anne ve çocukları dolmuşun altında kalmaktan son anda  kurtuldu.

Dolmuş da marketin önündeki palet ve diğer ürünlere çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

"Çok kişinin canı yanacaktı"

Ebru Çardak, dolmuşun üzerlerine doğru geldiğini görünce büyük korku yaşadığını söyleyerek, "Dolmuş önce refüje çarpıyor. Oradan yan taraftaki arabaya vuruyor. Oradan bize manevra alıp bu şekilde bizim üstümüze geliyor. Ben oğlumu kurtardım. Kızıma da ileriye doğru koşmasını söyledim. Eğer ki kızım bana doğru koşsaydı belki dolmuşun altında kalacaktı ki oğlum da kalabilirdi. Yani çok korktuk, çok panikledik. Kızımı bir an için göremedim. O da beni göremedi. Bayağı korktuk, ağladık birlikte. Olay yerini görünce bile hala içim ürperiyor. Eğer ki o araba olmasaydı kesin o dolmuş markete girecekti ve belki daha çok kişinin canı yanacaktı. İnşallah daha dikkatli olurlar. Şikayetçiyiz, gerekli mercilere ifadelerimizi verdik" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anne ve iki çocuğu dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Anne ve iki çocuğu dolmuşun altında kalmaktan son anda kurtuldu
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