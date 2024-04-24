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Türkiye
AA 24.04.2024 22:50

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz kişilerce bir iş yerinin önünde açılan ateş sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi Mavi Kuş Sokak'ta, plakası alınamayan beyaz otomobille gelen kimliği belirsiz kişi, araçtan inerek iş yerinin önündekilere rastgele ateş etti.

Şüpheli, silahlı saldırı sonrası geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, beyaz arabadan inen bir kişinin silahla ateş etmesi, ardından araca binip olay yerinden kaçması yer alıyor.

Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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