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Türkiye
İHA 24.04.2024 21:17

6 gün haber alınamadı, evde uyurken bulundu

Elazığ’da komşularının 6 gündür haber alamadığı kişi, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla eve girmesinin ardından uyurken bulundu.

6 gün haber alınamadı, evde uyurken bulundu
[Fotograf: İHA]

Olay, merkez Sarayatik Mahallesi'nde meydana geldi.

7 katlı Çelikler Apartmanın 4. katındaki evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevdet Çiftçi’den haber alamayan bir komşusu, 6 gündür ulaşamadıkları bilgisini 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çiftçi’nin komşuları olay yerine gelen ekiplere, yaşlı adama ulaşamadıklarını söyledi. Daha sonra ekipler, dakikalarca Çiftçi’nin evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı.

Çiftçi, kapıyı açmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile 4. kattaki evinin balkonundan içeri girdi. Eve giren ekipler, Çiftçi’yi uyurken buldu.

Ekipler tarafından uyandırılan Çiftçi, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Çiftçi, iyi olduğunu söyledi.

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