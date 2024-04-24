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Türkiye
AA 24.04.2024 20:40

SOLOTÜRK'ten Çanakkale Boğazı üzerinde gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, Çanakkale Boğazı üzerinde yaptığı gösteri uçuşuna ilişkin uçak içi görüntüsü paylaşıldı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı dolayısıyla Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülke temsilcilerinin katılımıyla Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, program kapsamında Çanakkale Boğazı üzerinde gösteri yaptı.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan ve uçak içinden çekilen videonun yer aldığı paylaşımda, şu mesaj yer aldı:

"Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bizlere bu toprakları vatan yapan başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz."

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