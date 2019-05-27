Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda kentteki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen kişiler hakkında çıkardığı yakalama kararının ardından 17 Mayıs'ta başlatılan operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bu arada aynı soruşturma kapsamında aranan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde Bursa, Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere yönelik 17 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

Kaynak: AA