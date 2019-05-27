İstanbul'da maganda sürücülere bir yenisi eklendi. Pendik'te lüks araçlı bir kişi, yol keserek drift yaptı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlike saçan maganda sürücü daha sonra hızla uzaklaştı.

Kaynak: DHA