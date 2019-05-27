Türkiye

Dereye düşen yaralı karaca kurtarıldı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:25 - Son Güncelleme 27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:36

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir vatandaş tarafından düştüğü dereden kurtarılan yaralı karaca, tedavisi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.

Mudurnu-Akyazı kara yolu orman işletmesi yakınlarında Mudurnu Deresi'ne düşen yaralı karacayı fark eden Kemal Özçelik, suya girerek hayvanı kurtardı. Özçelik, hayvanı çalıştığı inşaat firmasının şantiyesine götürdü. Burada yaralı karacaya su ve yem verildi. Durumun Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, karaca görevliler tarafından teslim alındı. Yaralı karaca, tedavisi yapılmak üzere Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü. Karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak. Kaynak: AA Etiketler: karaca Bolu

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