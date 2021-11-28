Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "29 Kasım Pazartesi günü Ankara'da rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kentin kuzey ilçelerinde görülecek

Açıklamada sağanakla ilgili de, "29 Kasım Pazartesi günü Ankara'nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 30 Kasım Salı'ya kadar kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar veya ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yapıldı.