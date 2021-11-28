Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bulgaristan'dan uyuşturucu sevkiyatı yapan 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıkları öğrenilen şüphelilere operasyon düzenledi.
Takibe alınan 5 şüpheli, Bulgaristan'a sınırı bulunan Demirköy ilçesinde uyuşturucuyu alarak İstanbul'a götürmek isterken suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin uyuşturucu kaçakçılığında kullandıkları 3 otomobil ile, Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 63 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan 2 motosiklet, 2 uydu telefonu, 2 telsiz ve 6 cep telefonu ve bir miktar paraya da el konuldu.
Bulgaristan uyruklu suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen E.K'nın da aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Bulgaristan Uyuşturucu
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