Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gökhan Dinç sabah saatlerinde otomobilinin başına gittiğinde lastiklerinin alınıp, aracın taşın üzerine oturtulduğunu gördü.

Dinç'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Hemen yan sokakta bulunan bir otomobilden de aynı şekilde hırsızlık yapıldığı ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından aracının başına çağrılan İsrafil Eraslan, otomobilini lastiksiz halde görünce şaşkınlık yaşadı.

"Altına taşları koymuş, götürmüş"

Aracının lastikleri çalınan Gökhan Dinç, "Gece saat 01.00 gibi aracı buraya park ettim. Sabah 07.30-08.00 gibi geldim. Aracı bu halde buldum. Altına taşları koymuş, götürmüş. Zararımız lastik ve jant olarak 15-20 bin lira var. Bir de taş koymuşlar. Aracın alt durumunu bilmiyorum. Benim annem engelli zaten. Kadının eli ayağı bu araba" dedi.

"4 lastiğin 4'ünü de sökmüşler"

Diğer otomobilin sahibi İsrafil Eraslan ise, "Sabah saatlerinde polisler, bizi aradı. Zaten araçlar kör noktada. Geldik sabah baktık, 4 lastiğin 4'ünü de sökmüşler. Diğer tarafa nasıl girdiler, ona hayret ediyorum. Diğer tarafta da bir araçtan sökmüşler. Diyecek bir şey yok. Yaptıkları ayıp bir şey" diye konuştu.