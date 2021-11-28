Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 217 kilogram eroin ele geçirildi
Şanlıurfa'da bir kamyonette 217 kilogram eroin bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da, narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kent merkezi girişinde şüphelendikleri kamyoneti durduran ekipler, ‘Lozen’ isimli dedektör köpekle yaptıkları aramada 217 kilogram eroin ele geçirdi.
5 şüpheli ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek’ten gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Şanlıurfa Uyuşturucu
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